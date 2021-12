Apagão geral no Nordeste deixou a Bahia às escuras por 3 h

A região Nordeste do país e parte do Pará, do Tocantins e Distrito Federal ficaram sem energia elétrica na noite desta quinta-feira, 25. O apagão teve início às 23h14 (0h14 no horário de Brasília), segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS). Em Salvador, a energia só voltou às 2h17.

As causas do desabastecimento de energia ainda estão sendo investigadas pelo ONS. Há uma reunião agendada para o dia 29. Segundo a assessoria do ONS, o encontro é de rotina. Não está afastada, no entanto, a possibilidade de uma convocação de urgência, ainda nesta sexta-feira, 26, para examinar o caso.

A assessoria de imprensa do ONS informou que, à 0h20 desta madrugada, algumas linhas já haviam sido recompostas e que a energia elétrica já havia voltado em várias localidades. O operador nacional não sabe precisar a extensão do problema.

Ruas vazias - Em Salvador, poucas se arriscaram a ir às ruas, que ficaram vazias. A exceção foi alguns estabelecimentos comerciais que continuaram a funcionar a base de gerador, como uma famosa lanchonete na Pituba, que acabou atraindo diversos clientes.

No Hospital Geral do Estado, o gerador de energia supria apenas a UTI e os procedimentos de emergência. Uma médica na porta do hospital disse que, devido a circunstância, não teria condições de fazer raio X nem tomografia.

No centro da capital, moradores de rua se agruparam nas proximidades da prefeitura e havia a informação de que pertences de clientes de um bar tradicional no Terreiro de Jesus haviam sido roubados.

O Aeroporto Internacional de Salvador continuou a funcionar a base de geradores de energia e nenhum voo foi cancelado. De acordo com a assessoria da Companhia de Eletricidade do Estado (Coelba), o problema atingiu todos os consumidores baianos, pois a empresa deixou de receber energia para fazer a distribuição.

Blecautes - O último apagão no Nordeste ocorreu em 22 de setembro e afetou 11 estados nas regiões Norte e Nordeste. Pernambuco ficou de fora. O problema foi causado por uma falha na subestação de Imperatriz (MA), segundo declaração do secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia (MME), Ildo Grüdtner.

Outro blecaute aconteceu em 3 de fevereiro de 2011, atingindo toda a região. Uma falha em uma linha de transmissão entre Sobradinho, na Bahia, e Petrolândia, em Pernambuco, causou o problema, de acordo com a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf).

adblock ativo