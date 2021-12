Um menino de 7 anos tatuou o braço do pai, o artista e designer Rafo Castro. João quer ser tatuador quando crescer e o pai resolveu deixá-lo experimentar a profissão em seu corpo. A tatuagem foi realizada no estúdio do tatuador Antônio Saba, que é amigo da família. O profissional acompanhou o trabalho de João.

A ideia da experiência foi do pai, que disse que o menino ficou confiante enquanto fazia a tatuagem. Rafo também destacou que João sabe que não pode se tatuar e que o procedimento só pode ser realizado em local adequado e limpo.

O desenho foi escolhido pelo menino e a experiência foi filmada por Lui Azevedo, amigo da família.

Da Redação Aos 7 anos, menino tatua braço do pai

adblock ativo