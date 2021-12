Aos 35 anos, homem ouve voz da filha, mãe e esposa pela primeira vez

O educador físico Eduardo Favaro diviviu com os amigos e seguidores do Facebook uma das experiências, que com certeza, será a mais importante da vida dele: o momento em que ele escuta, pela primeira vez, aos 35 anos, a voz da filha de 6 anos, da mãe e da esposa.

Eduardo teve meningite com 1 ano e 8 meses e sofria de surdez profunda bilateral. Ele declarou que já passou por vários profissionais e centros especializados em audição, mas sempre ouvia dos médicos que o caso era irreversível.

Sem perder as esperanças, o rapaz não desistiu do sonho e, recentemente, conheceu um médico que realizou o procedimento cirúrgico de Implante Coclear, fazendo com que ele pudesse ouvir.

"Quando temos um grande sonho, Deus coloca as pessoas certas na nossa vida. ... Eu nem acreditei que eu poderia captar sons no primeiro dia e de fato ocorreu! Eu sempre acreditei ser possível, por mais que alguns achavam que seria impossível, só não sabia como tudo isso aconteceria. Através de um grande amigo, o Serginho, eu conheci o Dr. Fayez e ele foi o único médico que deu esperança e confiança em realizar o procedimento cirúrgico de Implante Coclear. Fiz a cirurgia no dia 19 de outubro e foi bem sucedida, tendo resposta de todos os 22 eletrodos, que são colocados dentro da cóclea", escreveu na postagem.

O vídeo de Eduardo foi compartilhado no domingo, 19, e já alcaçou a marca de mais de 190 mil visualizações.

