O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), é o centro das atenções nesta quarta-feira, 18. O magistrado dará o voto de desempate sobre a validade dos embargos infringentes, recurso para quem obteve ao menos quatro votos favoráveis e que pode levar a um novo julgamento nos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha para 12 dos 25 condenados no processo do mensalão. Veja ao vivo:

Ao vivo: Celso de Mello dá o voto de desempate no Mensalão

Plenário do STF ao vivo

