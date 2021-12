Anvisa suspende venda de produto para tratamento de pele

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou hoje (1º) a suspensão da importação, distribuição, comercialização e do uso de todos os produtos fabricados pela empresa Teoxane, localizada na Suíça. Segundo a Anvisa, foram detectadas irregularidades na inspeção para verificação de boas práticas de fabricação.

A Teoxane é fabricante do produto Teosyal, importado pelo laboratório brasileiro Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos, que deverá promover o recolhimento de todo estoque do produto existente no mercado. A linha de produtos Teosyal é feita à base de ácido hialurônico, utilizado em tratamentos para a pele.

O Cristália informou que "por força contratual, solicitou que a fabricante suíça Teoxane se pronuncie sobre a decisão da Anvisa". O laboratório disse que o produto Teosyal tem distribuição restrita a clínicas e profissionais de saúde.

"Não há relato de questionamento quanto à sua eficácia e segurança através do serviço de atendimento ao consumidor. O laboratório atua de acordo com a legislação brasileira e está tomando as providências regulatórias e legais pertinentes ao caso", informou a empresa, em nota.

Assim como o laboratório Cristália, qualquer outro importador deverá suspender a comercialização dos produtos da Teoxane. A resolução da Anvisa foi publicada no Diário Oficial da União.

