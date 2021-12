Anvisa suspende venda de lote de xarope

O comércio e o uso em todo o país do medicamento Bronxol Xarope Adulto, lote 3EB03, fabricado em 03/2012 e com prazo de validade até 03/2014, foi suspenso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta segunda-feira, 10.

De acordo com resolução do órgão publicada no Diário Oficial da União, a empresa Cifarma Científica Farmacêutica Ltda., fabricante do remédio, identificou que frascos do lote citado foram rotulados com apresentação infantil quando deveriam ser destinados para adultos.

A Anvisa determinou o recolhimento do estoque do medicamento no mercado. A resolução entra em vigor na data de sua publicação.

adblock ativo