Anvisa suspende publicidade irregular de marcas de colchões

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, nesta quinta-feira, 2, todas as publicidades dos produtos Bacov Colchões Quânticos e Colchões Magnéticos Nipponline. A punição foi por causa de diversas indicações terapêuticas que as duas marcas faziam na publicidade dos produtos.

O material publicitário trazia indicações como "redução de ácido lático" e "contra inflamação, inchaço, dores, febre". Segundo a Anvisa, as divulgações contrariam o registro na agência reguladora e podem levar o consumidor ao engano em relação a natureza do produto.

Em resposta à punição, a Nipponline disse, por nota, que as publicações foram feitas por um distribuidor do produto, sem que a empresa autorizasse. A fabricante disse que pediu para que o distribuidor exclua em sua totalidade as informações contidas no site.

A nota diz que a Nipponline trabalha no seguimento de sonoterapia e não vincula seus produtos à eliminação de doenças ou à suspensão de tratamentos médicos. A VBJ - Comércio e Distribuidora de Produtos Magnéticos para saúde, empresa responsável pela Bacov Colchões Quânticos, não se manifestou sobre a decisão da Anvisa.

