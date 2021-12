Anvisa suspende publicidade irregular de hidratante corporal

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicada nesta segunda-feira, 27, no Diário Oficial da União suspende, em todo o território nacional, todas as publicidades do produto loção hidratante corporal Glukderm Plus que possuírem indicação de uso para o tratamento da psoríase.

De acordo com o texto, foi comprovada a divulgação irregular do produto por meio do endereço eletrônico www.glukdermsp.com.br. Segundo a Anvisa, estão sendo atribuídas à loção hidratante alegações terapêuticas para o tratamento da psoríase, em desacordo com o registro concedido pela agência.

A resolução entra em vigor nesta segunda. A Agência Brasil tentou contato com a empresa glukdermsp, mas não conseguiu até a publicação da matéria.

adblock ativo