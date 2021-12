Anvisa suspende propaganda de produtos detox da Nutrigold

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira, 20, a suspensão da publicidade que atribua alegações irregulares de propriedades funcionais ou de saúde de cinco produtos identificados como detox da marca Nutrigold.

Segundo a agência reguladora, propagandas dos produtos Detox Reduction Shake, Detox Platinum - Desintoxicante Biológico, Detox Matcha Shake, Detox Goji Shake e Detox Bronze de Verão, exibidas no site da fabricante traziam alegações de propriedades funcionais ou de saúde irregularmente.

Na portaria publicada hoje (20) no Diário Oficial da União, a Anvisa diz que não aprovou as seguintes informações: "reduz inchaço; promove perda de peso saudável com o efeito termogênico; disposição para atividades físicas; fibras que eliminam gorduras; aumenta a saciedade por mais tempo; reduz flacidez, rugas, celulites, estrias; regulação intestinal".

A Agência Brasil entrou em contato com a empresa e aguarda o pronunciamento sobre a suspensão da propaganda de seus produtos.

