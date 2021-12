Anvisa suspende os produtos com soja da marca Ades

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira, a suspensão da fabricação, distribuição, comercialização e consumo, em todo o território nacional, de todos os lotes dos produtos 'alimento com soja' da marca Ades, fabricados pela linha de produção TBA3G da empresa Unilever Brasil, localizada em Pouso Alegre, Minas Gerais. A Agência justifica em resolução publicada também nesta segunda-feira no Diário Oficial da União (DOU) que a punição aos produtos se deve "por suspeita de não atenderem às exigências legais e regulamentares" do órgão.

A suspensão abrange todos os lotes dos produtos com os sabores de abacaxi, vitamina banana, cereais com mel, zero frapê de coco, chá verde com tangerina, zero laranja, chá verde com limão, zero maçã, chocolate clássico, zero original, chocolate com coco, zero pêssego, frapê de coco, zero vitamina banana, laranja, zero uva, maçã, laranja, manga, maracujá, melão, morango, uva, original, pêssego, shake morango. Alguns sabores tiveram suspensão em mais de um tipo de embalagem. A Resolução 1.005 da Anvisa descreve as embalagens específicas de cada produto suspenso.

Recall - Na semana passada, a Unilever anunciou recall de 96 unidades do suco Ades maçã de 1,5 litro fabricadas no dia 25/02/2013, do lote com as iniciais AGB 25. Segundo a empresa, houve uma alteração no conteúdo do envase devido a uma falha no processo de higienização, o que resultou no envasamento de solução de limpeza no lugar de suco.

De acordo com nota emitida pela Unilever, o consumo dessa substância pode causar queimaduras. O lote que sofreu alteração foi distribuído nos Estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e Paraná. Na ocasião do anúncio do recall, a empresa pediu que os consumidores que estivessem de posse de sucos desse lote não consumissem o produto e entrassem em contato com a Unilever pelo telefone 0800 707 0044, das 8h às 19h, ou pelo e-mail sac@ades.com.br.

Confira a relação de produtos suspensos pela Anvisa:

Sabor Tamanho Abacaxi 1 L Cereais com mel 1 L Chá verde com tangerina 1 L Chá verde com limão 1 L Chocolate clássico 1 L Chocolate com coco 1 L Frapê de coco 1 L Laranja 1 L Maçã 1 L Manga 1 L Maracujá 1 L Melão 1 L Morango 1 L Original 1 L Pêssego 1 L Shake morango 1 L Uva 1 L Vitamina de banana 1 L Zero frapê coco 1 L Zero laranja 1 L Zero maçã 1 L Zero original 1 L Zero pêssego 1 L Zero vitamina de banana 1 L Zero uva 1 L Laranja 1L - Embalagem promocional (Leve 1L pague 900ml - Grátis 100ml) Uva 1L - Embalagem promocional (Leve 1L pague 900ml - Grátis 100ml) Maçã 1L - Embalagem promocional (Leve 1L pague 900ml - Grátis 100ml) Maçã 1,5 L Uva 1,5 L Laranja 1,5 L Original 1,5 L

