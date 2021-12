Anvisa proíbe venda de produto alimentar infantil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a distribuição e comercialização do produto Alimento em Pó para Dietas com Restrição de Fenilalanina, da marca Profenil 2, lote 2P082. A validade do lote é fevereiro de 2016. O produto é indicado para crianças de 1 a 8 anos de idade.



A resolução com a determinação da Anvisa está publicada na edição desta segunda-feira, 8, do Diário Oficial da União. O produto é fabricado por Dynamic Lab Indústria Farmacêutica e o detentor da marca é a empresa Edetec Indústria Alimentícia.



A decisão da Anvisa foi tomada a partir de relatório de ensaio emitido pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) que não identificou no produto a presença do aminoácido valina, apesar de constar na lista de ingredientes. Constatou também que a presença do aminoácido isoleucina está 117% acima do valor declarado no rótulo do produto. A agência registra ainda que a empresa não solicitou perícia de contraprova, sendo o resultado da análise considerado definitivo.

