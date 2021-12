Anvisa proíbe venda de lote de extrato de tomate

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de um lote do extrato de tomate da marca Elefante nesta segunda-feira, 30, no Diário Oficial da União. A decisão foi tomada após um laudo detectar "matéria estranha".

Segundo a Anvisa, a substância indica "risco à saúde humana acima do limite máximo de tolerância".

A empresa Cargill que produz o molho, terá que retirar do mercado o lote L011810, com validade até 7 de outubro de 2016.

Confira a nota da empresa:

A Cargill tomou conhecimento hoje da posição da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e tomará as providências cabíveis em relação ao lote L011810, do extrato de tomate da marca Elefante, embalagem lata de 340 gramas com validade 07/10/2016.

A presença de fragmentos microscópicos nesse tipo de alimento é inerente a matéria-prima advinda do campo, entretanto são adotados cuidados no processo de fabricação, inclusive com a pasteurização do produto, o que elimina quaisquer riscos à saúde humana.

A empresa reitera ainda o compromisso com o cumprimento de todas as normas de segurança dos alimentos e padrões de higiene e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

