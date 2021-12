Anvisa proíbe publicidade enganosa sobre 'cura da Aids'

A divulgação de um produto, feito à base da planta Mutamba, - uma árvore ramosa que floresce desde o México até o Norte do Brasil e tem uma fruta seca, verrucosa, dura, de cor verde a negra - gerou especulações nas redes sociais, sobre suposto efeito com relação à cura da Aids/HIV. O item, que não é registrado pela Anvisa, é considerado clandestino pelo órgão, que proibiu seu uso e publicidade, na sexta-feira, 26.



De acordo com a Agência, a "medida é preventiva, pois, apesar das denúncias, não foram encontrados indícios da comercialização da 'cura da Aids'". A Anvisa também esclarece que o produto não têm ensaios clínicos que comprovem eficácia e que 'medicamentos irregulares ou falsificados podem não fazer efeito, prejudicar tratamentos médicos ou, em casos mais graves, comprometer a saúde de quem o consumir'.

Denúncias e dúvidas sobre produtos podem ser tiradas, pelos consumidores, através do telefone 0800-642-9782 ou através da Ouvidoria da Anvisa.

