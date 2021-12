Anvisa não libera vacinas aprovadas fora do Brasil

O infectologista Julio Croda, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), avaliou como "burocrático" o processo lento para a aprovação do uso da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca no Reino Unido. Croda diz ainda que "o Brasil não deve perder oportunidade de agilizar processos por conta da burocracia".

"Quando as vacinas são aprovadas por essas grandes agências regulatórias, não tem sentido a gente, por conta da burocracia, perder essa oportunidade de agilizar os processos e disponibilizar a vacina o mais rápido possível para a população", disse. "A partir dessa mudança, tudo pode ser mais ágil."

"O mesmo pacote que é enviado para aprovação no Reino Unido também pode ser encaminhado para a Anvisa, são os mesmos documentos necessários para a aprovação. Se foi aprovado lá, as regras aqui são bastante similares e é muito provável que a Anvisa aprove também essa vacina", disse Croda em entrevista à CNN.

O Reino Unido se tornou o primeiro país do mundo a aprovar o imunizante da AstraZeneca/Oxford, nesta quarta-feira, 30. No Brasil, Croda afirmou que a expectativa para o uso dessa vacina é fevereiro.

"Da vacina da AstraZeneca com Oxford, a Fiocruz tem previsão de entregar algumas doses a partir de fevereiro, mesmo com a aprovação. E São Paulo já anunciou que, se for aprovada, inicia a vacinação em 25 de janeiro. Acredito que uma perspectiva mais apropriada seria começar a vacinação [independente do imunizante] a partir de fevereiro", afirmou.

