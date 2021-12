Anvisa interdita lote de canela moída com pelo de roedor

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicada nesta quarta-feira, 7, no Diário Oficial da União, determina a interdição cautelar do Lote 03/2014 (validade até 03/2016) do produto canela moída pura, marca Pachá, embalagem de 30g, fabricado pela empresa Arcos Com. Imp. Ltda.

De acordo com o texto, laudo do Instituto Octávio Magalhães, da Fundação Ezequiel Dias, apresentou resultado insatisfatório na pesquisa de matéria estranha macroscópica e microscópica por causa da presença, acima do limite de tolerância estabelecido, de pelo de roedor (matéria estranha indicativa de risco à saúde humana).

A resolução entra em vigor nesta quarta e terá validade de 90 dias. A Agência Brasil entrou em contato com a empresa Arcos Com. Imp. Ltda., mas obteve retorno até a publicação da matéria.

