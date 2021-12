Anvisa identifica lotes do Tylenol para ser recolhidos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta quinta-feira, 23, no Diário Oficial da União a resolução para dar publicidade ao recolhimento de lotes do medicamento Tylenol 200 mg/ml em gotas que a empresa Janssen-Cilag Farmacêutica fará voluntariamente no País. A publicação também suspende a distribuição, comércio e uso das unidades do produto com defeito que, eventualmente, forem encontradas no mercado.

Nesta quarta-feira, 22, o Ministério da Justiça divulgou nota informando que mais de 3 milhões de unidades do medicamento terão de sair de circulação por apresentar a possibilidade de o gotejador da embalagem se desprender totalmente ou parcialmente do frasco, com risco do usuário ingerir uma superdosagem do remédio. A campanha de recall começará na próxima segunda-feira, dia 27.

De acordo com a nota, a Janssen-Cilag Farmacêutica, fabricante do produto, protocolou a campanha na Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e informou que a superdosagem traz riscos de danos graves ao fígado, náusea, outros sintomas gastrointestinais e elevação das enzimas hepáticas.

A resolução da Anvisa detalha que os lotes, com validade vigente e sob o registro nº. 1.1236.3326.007-0, a serem recolhidos são: PPL055, PPL056, PPL057, RAL030, RCL088, RFL095, RLF096, RGL052, RHL047, RKL037, RLL015, RLL087, RML007, RML125, RML135, RML175, RNL049, REL036 e RJL123.

