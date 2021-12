Antiga Odebrecht, empresas da Novonor conquistam selo de gestão antissuborno

A Novonor, antiga Odebrecht, anunciou nesta quarta-feira, 23, após auditoria realizada por empresa internacional, que conquistou o certificado ISO 37001 – Sistema de Gestão Antissuborno. O selo foi celebrado como uma algo marcante na história de transformação do grupo.

“É um selo que demonstra aos nossos clientes e à sociedade como são autênticas e determinadas as nossas ações de transformação”, garantiu o Diretor Presidente da Novonor, José Mauro Carneiro da Cunha.

Há poucas semanas, outras empresas que pertencem ao grupo também receberam o mesmo certificado: a indústria petroquímica Braskem, a empresa de engenharia e construção OEC, o braço de óleo e gás Ocyan e a Vexty, entidade de previdência privada do Grupo.

Com isso, a holding e as empresas operacionais têm agora um certificado comprovando padrões elevados de governança contra a corrupção nos seus procedimentos internos. “Esta é uma conquista valiosa [...] É um selo que demonstra aos nossos clientes e à sociedade como são autênticas e determinadas as nossas ações de transformação”, completou José Mauro.

A transformação foi acelerada após acordo com a grande maioria dos credores. Em julho do ano passado, houve a homologação do Plano de Recuperação Judicial da companhia. Já em novembro, foi encerrado o monitoramento externo independente que o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) e o Ministério Público Federal do Brasil (MPF) realizavam nos últimos 3 anos na empresa, em atendimento aos acordos de leniência assinados com autoridades brasileiras e estrangeiras.

Representado pela Visão 2030, o Grupo lançou em dezembro uma definição do que deseja ser agora e no futuro, ou seja, o seu Propósito, e o direcionamento estratégico de suas empresas para esta década. No mesmo período, foi revelado a nova marca Novonor, “inspirada no futuro”, segundo anúncio feito na ocasião.

A última ação do MPF em relação ao monitoramento ocorreu em 5 de maio deste ano, quando homologou a implantação do programa de integridade da empresa.

“Transformação é uma prática diária. Não é um destino dado. Todo dia, a cada momento, precisamos construir e honrar o destino que traçamos para nós mesmos de empresa comprometida em operar com os mais altos padrões éticos, técnicos, de governança e de eficiência para promover crescimento e prosperidade no Brasil e nos países em que atuamos”, encerrou José Mauro.

