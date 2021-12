Antes de matar jovem, mãe e marido da vítima vão a motel

Os suspeitos de matar a jovem Jéssica Carline Ananias da Costa, de 22 anos, na cidade de Apucarana (PR), passaram a tarde em um motel no dia do crime, o último dia 9 de maio. A informação seria apenas inusitada se os acusados do crime não fossem a mãe e o marido da vítima.

A mãe e o genro eram amantes e haviam sido descobertos por Jéssica em janeiro deste ano. Eles planejavam fugir para Rondônia, mas a vítima afirmou que não deixaria isto acontecer.

De acordo com o delegado que investiga o caso, a mãe da jovem foi a mandante do crime e o marido, um advogado de 26 anos, desferiu as 25 facadas que matou a jovem.

No dia do crime, os dois ainda passaram em um shopping e depois a mãe foi buscar a filha do casal, de 4 anos, para deixar os dois sozinhos em casa.

O marido de Jéssica foi preso após ter confessado o crime. Ele afirmou que teve ajuda da mãe de Jéssica, que foi indiciada como cúmplice e presa na última sexta-feira, 24.

