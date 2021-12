Antes de autorizar testes da vacina Versamune, Anvisa solicita mais dados de Faculdade paulista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) solicitou mais informações para o grupo capitaneado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, responsável por desenvolver a vacina Versamune contra a Covid-19.

A Faculdade pediu autorização para realizar ensaios clínicos, o que na prática, significa testar a fórmula em voluntários. O pedido por outras informações aumenta o tempo de resposta da Anvisa para o grupo de pesquisa.

O imunizante foi anunciado pelo Planalto como uma opção de vacina 100% nacional na sexta-feira, 26, mesmo dia do João Doria divulgar informações sobre a Butanvac, vacina contra o coronavírus que, de acordo com Doria, vai ser totalmente produzida no Brasil.

As duas vacinas estão na mesma fase de pesquisas. Os testes em laboratórios e animais já foram feitos e agora são necessários ensaios clínicos para que se certifique a segurança e a eficácia da fórmula em humanos.

adblock ativo