ANS suspende comercialização de 123 planos de 28 operadoras

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspende a partir deste sábado, 16, a comercialização de 123 planos de saúde de 28 operadoras. Segundo informações da agência, as suspensões ocorreram devido ao desrespeito aos prazos máximos de atendimento e à negativas indevidas de cobertura por parte das operadoras. Além da suspensão do plano, as operadoras também são multadas entre R$ 80 mil e R$ 100 mil por cada caso de negativa indevida de cobertura ao consumidor

Outros 104 planos de 34 operadoras, que tinham a comercialização até então suspensa, serão reativados também no sábado devido à comprovada melhoria no atendimento ao cidadão nos últimos três meses, ainda de acordo com a ANS. Atualmente, há 50,7 milhões de consumidores com planos de assistência médica e 21 milhões com planos exclusivamente odontológicos no país.

As medidas são resultado do 10º ciclo do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que reuniu reclamações recebidas na ANS de 19 de março a 18 de junho deste ano. Os ciclos de monitoramento da agência visam a solução ágil dos problemas de assistência ao beneficiário de plano de saúde.



Das 28 operadoras com planos suspensos neste novo ciclo, 22 já tinham planos em suspensão no ciclo anterior e permanecem na lista. Ao todo, há seis operadoras que não constavam na lista de suspensões e cinco que têm planos suspensos pela primeira vez. A medida é preventiva e perdura até a divulgação do 11º ciclo.



O consumidor pode formalizar reclamação através do Disque ANS (0800 701 9656), do portal da ANS ou de um dos 12 núcleos da ANS existentes no país.

adblock ativo