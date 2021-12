Anonymous Brasil divulga dados de autoridades na internet

O grupo Anonymous Brasil divulgou nesta quarta-feira, 19, supostos dados pessoais, telefones e bens declarados de várias autoridades. incluindo a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula, o presidente do Senado Renan Calheiros, de Aécio Neves, Marina Silva e Tarso Genro, entre outros.

Os hackers também informam em seu site - anonymousbrasil.com - que o instagram da presidente foi hackeado. Os autores deixaram a seguinte mensagem: "Senhora presidenta da República ou a senhora faz alguma coisa ou o Brasil vai parar. Nós não vamos tolerar mais. O Gigante acordou", com as hashtags #AnonymousBrasil, #VemPraRua, #OGiganteAcordou e #Brasil".

Na divulgação feita no site - anonpaste.me - o grupo lista os bens da presidente:

Apartamento Financiado Com 2 Boxes A Rua Couto De Magalhaes 1155 502 Porto Alegre Rs Adquirido Em Novembro De 1992 Quitado Em 2003 R$ 250.520,00

Apartamento Sito A Rua Copacabana 1205 503 Porto Alegre Rs R$ 290.302,29

Casa Sutuada Na Rua Visconde Do Herval 442 Porto Alegre Rs R$ 104.047,44

Automovel Fiat Tipo Ano 1996 Placa Ieg 6283 Adquirido Em 15 De Junho De 1996 R$ 30.642,00

Acoes Da Crt Referente A Aquisicao De Um Telefone R$ 3.082,00

Saldo Em Conta Corrente Na Caixa Economica Federal Em 31 De Dezembro De 2009 Conforme Declaracao De Imposto De Renda R$ 3.176,16

Dinheiro Em Especie Moeda Nacional R$ 113.300,00

Fundo De Investimento No Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul Sa R$ 3.729,99

Joias Adquiridas R$ 52.500,00

Pagamento De Sinal Referente A Aquisicao Do Lote 84 Do Condominio Alphaville Porto Alegre Norte Porto Alegre Rs R$ 49.542,47

Apartamento 1001 Bloco A Edificio Solar Sito Na Avenida Joao Pinheiro 65 Belo Horizonte Mg Recebido Por Heranca R$ 118.611,00

Caderneta De Poupanca Na Caixa Economica Federal Agencia Em 31 De Dezembro De 2009 Conforme Declaracao De Imposto De Renda R$ 46.894,12

Valor total dos bens declarados: R$ 1.066.347,47

