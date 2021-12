Anmiga realiza 2ª Marcha Nacional das Mulheres Indígenas em Brasília

Com o tema “Mulheres originárias: Reflorestando mentes para a cura da Terra’, a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga) realiza a 2ª Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, em Brasília. O evento, que tem como objetivo reforçar as mobilizações do movimento indígena na luta por direitos na capital federal, acontece entre os dias 7 e 11 de setembro no espaço da Fundação Nacional de Artes (FUNARTE).

“Estamos em busca da garantia de nossos territórios, das que nos antecederam, para as presentes e futuras gerações, defendendo o meio ambiente, este bem comum que garante nossos modos de vida enquanto humanidade”, destaca o comunicado da Anmiga sobre a marcha. Está prevista a participação de cerca de quatro mil mulheres de 150 povos, vindas de todos os biomas do Brasil.

Os protocolos sanitários da mobilização reforçam as normas já existentes e recomendadas para o combate ao coronavírus. De acordo com a organização do evento, além da realização da testagem na chegada, as delegações de mulheres foram orientadas para priorizar a participação de pessoas que tiveram seu ciclo de imunização contra a Covid-19 completo, com pelo menos duas doses da vacina, ou dose única.

