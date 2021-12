Anitta entra para Conselho de Administração do Nubank

Anitta é a nova integrante do Conselho de Administração do Nubank, startup do segmento de serviços financeiros. Com isso, a cantora participará de reuniões trimestrais com a diretoria para auxiliar nas decisões estratégicas sobre o futuro do negócio.

O anúncio foi feito pelo banco nesta segunda-feria, 21, nas redes sociais. Anitta garantiu que vai levar a experiência com sua marca pessoal para o banco digital. A cantora chega ao banco digital com a missão de ajudar a desenvolver produtos e comunicações cada vez mais focadas em empoderar as pessoas.

Terceira mulher do Conselho Administrativo do Nubank, a artista vai atuar ao lado de outras profissionais como Anita Sands, professora da universidade americana de Princeton e ex-diretora de operações do banco suíço UBS, e como Jacqueline Reses, ex-presidente da fintech Square e atual presidente do Conselho Consultivo Econômico do FED, o banco central norte-americano.

Deem as boas-vindas à nova Nubanker, @Anitta 💜 Ela fará parte do nosso conselho e terá um papel estratégico para nos ajudar a continuar crescendo e oferecendo produtos e serviços de impacto 🚀https://t.co/4huJjsdAey — Nubank (@nubank) June 21, 2021

