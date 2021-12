Aneel quer ação para deslocar o horário de consumo das indústrias

O diretor-geral da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), André Pepitone da Nóbrega, disse que a agência pretende fazer uma parceria com o Governo Federal para uma ação emergencial com o objetivo de deslocar o consumo de energia das indústrias para fora do “horário de pico“.

Pepitone não explicou como vai funcionar a medida, mas disse ser uma ação importante para “deslocar o consumo“. O diretor participou do debate sobre a crise hídrica na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, 15.

O objetivo é possibilitar que o ONS (Operados Nacional do Sistema Elétrico) tenha mais recursos para operar o SIN (Sistema Interligado Nacional) durante a crise hídrica.

Pepitone afirmou que o despacho da energia termelétrica durante a crise energética pode gerar um aumento de 5% na tarifa de energia para o mercado livre em 2022. O impacto do maior uso das termelétricas, de acordo com ele vai ser de R$ 8,9 bilhões.

O presidente da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), Rodolfo Henrique de Saboia, afirmou no evento que a agência acompanhará a parada prevista de 1 mês para a manutenção da Plataforma de Mexilhão, na Bacia de Santos, responsável por escoar o gás natural do pré-sal para o consumo das termelétricas.

Para compensar o corte de fornecimento do gás natural, a ANP autorizou o fornecimento de gás natural liquefeito importado e fornecido por navios, além de permitir o aumento da capacidade do Terminal de Regaseificação da Bacia de Guanabara de 20 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia para para 30 milhões de metros cúbicos.

