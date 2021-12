ANAC suspende todos os voos da Avianca no Brasil

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) suspendeu nesta sexta-feira, 24, todas as operações da Avianca Brasil. Com isso, todos os voos estarão suspensos até que a companhia aérea comprove capacidade operacional para manter as operações com segurança.

A determinação ocorreu com base em informações prestadas à área responsável por segurança operacional da ANAC.

Os passageiros com voos marcados para os próximos dias, a Agência recomenda que os mesmos entrem em contato com a Avianca e não se desloquem ao aeroporto até que novas informações sejam divulgadas.

De acordo com a ANAC, a companhia aérea permanece com a obrigação de cumprir a Resolução nº 400/2016 da Agência, com opções como reembolso e reacomodação.

Por meio de nota a Avianca informou que "que está suspendendo temporariamente suas operações e reitera que está totalmente focada em dar continuidade ao seu Plano de Recuperação Judicial.".

Ainda segundo o informe, "a companhia continuará cumprindo a Resolução 400 da Anac para atender aos passageiros que tiveram seus voos cancelados".

