Ana Hickmann sofre atentado e "fã" é morto por cunhado dela

A apresentadora Ana Hickmann foi vítima de um atentado na noite deste sábado, 21, em um hotel em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A modelo estava no quarto do hotel Caesar Business quando Rodrigo Augusto de Pádua, de 30 anos, rendeu o cunhado de Ana, Gustavo Correa, e o obrigou a levá-lo até a apresentadora.

No local, Rodrigo, que estava armado, ofendeu e ameaçou a apresentadora. Gustavo e a mulher Giovana Oliveira, que é secretária de Ana, presenciaram a cena e foram obrigados a ficar de costas para o invasor. Mas Gustavo reagiu e entrou em lutar corporal com Rodrigo, que atirou duas vezes, atingindo Giovana. Gustavo conseguiu desarmar Rodrigo e atirou três vezes contra ele, que morreu no local.

Giovana foi levada para o hospital. Ela está consciente e seu estado de saúde é estável. Ana não se feriu no atentado. Ela prestou depoimento na noite deste sábado e depois foi para casa. "Nunca pensei que isso poderia acontecer! Nunca pensei que o ser humano fosse capaz disso! Foi terrível! Estou profundamente abalada e triste! Só peço que todos rezem por minha cunhada para que ela se recupere logo", disse a apresentadora em comunicado enviado para a imprensa.

Após o ocorrido, Gustavo falou sobre a situação da mulhar nas redes sociais. "Caros amigos, é o Guto. O que houve foi sem precedente, uma aberração. Agradeço o apoio, lamento não poder atender a todos. Com certeza meu amor sairá dessa em breve", disse no perfil da mulher.

O marido de Ana, Alexandre Correa, também usou as redes sociais para agradecer o irmão. "Reza a regra da vida que todo irmão mais velho é o herói do mais novo. Errado, meu irmão é o meu herói. Guto, eu te amo", disse.



Em entrevista para jornalistas, Alexandre falou que Ana tinha 17 mil seguidores e de tudo acontecia, sem especificar se ela já tinha sido ameaçada. Mas eles não acreditavam que alguma coisa podia acontecer. "A partir de hoje a gente vai acreditar no mal, na loucura, na premeditação", disse bastante abalado.

Rodrigo era fã de Ana Hickmann. Ele tinha um perfil dedicado a ela, onde falava do seu amor e de não ser correspondido. "Ana Hickmann, meu amor, eu estou muito triste porque você gostar de me ver assim e ainda brinca com isso? Eu quero seu carinho, seu amor, não quero ser magoado! Eu te dou tanto amor, sou tão bom pra você e os meus dias estão desse jeito. Não estou dormindo direito, meus dias estão uma merda e a minha saúde indo pra casa do. Obrigado mesmo".

Ele também usava o Twitter para falar de Ana. Ele mantinha três contas na rede social em que só falava sobre a apresentadora. "Há mais de um ano que é você e só você. Eu penso, sonho e suspiro somente por você, meu amor! Meu amor! Meu amor! Meu amor", escreveu em dezembro de 2015.

"Vc acha maneiro me ver com ciúmes? Tudo bem, eu tbm acho legal de vez em quando, pq apimenta essa coisa que nós vivemos... mas isso é muito diferente de machucar e maltratar... e esta é a única coisa que vc tem feito: ME MALTRATAR(face)! E depois me chama de novo?! Todos os dias eu levanto triste e durmo ainda mais triste por sua causa Ana, e mesmo chegando a te implorar para parar, vc continua!", disse Rodrigo em uma postagem no Instagram.

O perfil de Ana Hickmann era marcado em todas as publicações dele. Em várias, ele fala do amor e faz declarações para a apresentadora. Mas também reclamava das postagens de Ana no Facebook, o que o incomodava.

Um dia antes de invadir o quarto de hotel de Ana, Rodrigo fez 65 postagens no Instagram, algumas repetidas várias vezes.

Nos posts, Rodrigo falava como se tivesse um relacionamento com Ana. "Eu não aguento o facebook Ana, e vc recebe muito mais elogios e carinho no instagram, e essa é uma prova de que o meu problema com o facebook vai além do que te escrevem nele!".

A família de Rodrigo disse que só soube recentemente da adoração dele por Ana, mas que se surpreendeu com o ocorrido. De acordo com eles, Rodrigo não tinha arma, era uma pessoa tranquila e amorosa com a mãe.

