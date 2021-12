Ana Hickmann se manifesta pela primeira vez após ataque

Dias após ser feita refém por um 'fã', Ana Hickmann fez a primeira postagem em suas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 25. Até então, apenas seu marido Alexandre Correa havia se pronunciado.

A apresentadora agradeceu por ela, o cunhado Gustavo Correa e a mulher Giovana Oliveira terem saído vivos do atentado no quarto do hotel em Belo Horizonte. "Deus! Se hoje, eu, Giovana e Gustavo, estamos vivos, é porque Deus nos salvou. Minha família está unida!".

Giovana foi baleada durante a ação e continua internada. Ela foi atingida no braço, intestino grosso, intestino delgado e artéria femoral. Ela vai ser transferida nesta quarta para um hospital de São Paulo.

Entenda o caso

Rodrigo de Pádua invadiu o quarto de Ana depois de render o cunhado dela no elevador do hotel. O rapaz fez Ana, Gustavo e Giovana reféns e ofendeu a apresentadora. Durante a ação, ele falou sobre seu amor por ela e ordenava que ela confessasse que eles tinham um relacionamento.

Rodrigo atirou em direção de Ana após ela desmaiar, mas as balas atingiram Giovana. Gustavo, então, entrou em lutar corporal com o rapaz, que acabou sendo baleado e morto.

Nas redes sociais, Rodrigo mantinha vários perfis dedicados a Ana Hickmann.

