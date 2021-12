Amigos de Marco Archer fazem apelo em rede social

"Que o nosso Curumim obtenha a clemência! Estamos em oração!", escreveu um dos amigos do brasileiro, Marco Archer, em uma página criada Facebook, a "Free Curumim", na manhã deste sábado, 17, poucas horas antes de sua execução na Indonésia - marcada para às 14h (Horário da Bahia). "Ainda tem vida, tenho esperança", escreveu uma amiga. Já David Hernandez, escreveu: "faltam sete horas. Já estão anunciando na TV local" e publicou uma foto de uma emissora divulgando a condenação.

A tia de Marco Archer viajou para a Indonésia para visitar o sobrinho antes do fuzilamento. Maria de Lourdes, 61, chegou à cidade de Cilacap, na Ilha de Java, na sexta-feira, 16. O amigo de infância do brasileiro, Nelson Veiga, 50 anos, ainda acredita em um milagre de última hora, como revelou ao UOL.

Marco foi preso em 2003 após tentar entrar na Indonésia com mais de 10 kg de cocaína escondidos em uma asa-delta desmontada em bagagens dentro do avião. O esconderijo foi descoberto com o Raio X, mas Marco conseguiu fugir do aeroporto e foi preso 2 semanas depois.

