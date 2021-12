Ambev e MinC firmam parceria para projetos culturais

Nesta quinta-feira, 11, a ministra da cultura, Marta Suplicy, subiu o morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, com uma missão nada impossível: assinar um documento que oficializa uma parceria de um ano entre o Minc e a Ambev.



Trata-se do projeto Aqui Tem Palco, cuja meta é alcançar sete milhões de brasileiros com a realização de 70 mil micro-eventos culturais até 2015. A ideia é dar visibilidade a diversas expressões artísticas, a partir do mapeamento de novos talentos em comunidades de todo o País.



"Esta iniciativa casa com a política do Ministério, que tem como norte a inclusão cultural", reforçou a ministra, lembrando avanços recentes como a criação do Vale Cultura e a implantação do Sistema Nacional de Cultura.

Consumo responsável



O lançamento, embalado por um pocket show de Arlindo Cruz, também contou com a participação do presidente da Funarte, Guti Fraga, filho ilustre do Vidigal. "Tudo o que eu queria era disponibilizar palco para as pessoas mostrarem a sua arte. Esta parceria nos possibilita um voo", afirmou, entusiasmado.



Pedro Mariani, vice-presidente jurídico e de relações corporativas da Ambev, ressaltou outro aspecto importante, levando em conta que a inciativa nasce direcionada especialmente para o público jovem.



"De acordo com o IBGE, a cerveja é a segunda maior paixão do brasileiro, perdendo somente para o futebol. Por isso mesmo vamos incluir uma campanha para estimular o consumo responsável", garantiu, lembrando que cerca de 50 mil proprietários e funcionários de bares e restaurantes passarão por treinamento.



Projeto-Piloto



Os convidados para o evento tiveram uma amostra da proposta ao conhecerem o Curtisom, que transforma vans em palcos para pequenas apresentações. Funk, street dance e beat box se revezaram em apresentações de artistas da própria comunidade, que também apresentaram performances de samba, balé e capoeira.



O Curtisom integra um tripé de patrocínios culturais da Ambev, que inclui, ainda, o concurso Talentos do Samba e o programa de capacitação Nosso Bar. A partir da parceria com o Ministério da Cultura, os três projetos passam a fazer parte do Aqui Tem Palco.



Este ano, o projeto-piloto vai se concentrar no Rio de Janeiro. O primeiro passo será selecionar agentes culturais das próprias comunidades para produzir uma cartografia de talentos culturais locais. Ano que vem, a iniciativa deve chegar a outras capitais, incluindo Salvador.



* A repórter viajou a convite da Ambev

adblock ativo