Amazônia e Pantanal perderam área equivalente a 3 estados do RJ em 2020

Para além da pandemia, um outro problema crônico apresentou índices alarmantes em 2020. De acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), 116.845 km² do território da Amazônia e do Pantanal foram destruídos pelas chamas em 2020. A área equivale a três estados do Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com o Inpe, a Amazônia perdeu a maior extensão territorial da década enquanto o Pantanal teve 1/4 do seu bioma devastado.

Em entrevista para o jornal Folha de S.Paulo, a ex-presidente do Ibama, Suely Araújo, criticou a política ambiental do governo Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. De acordo com ela, os dois foram os principais atores no aumento dos desastres da área.

"A opção tem sido na linha de uma antipolítica ambiental. Tudo o que tem de regras ambientais, o ministro é contra. O ministro Salles e pessoas ligadas a ele, e isso vem do próprio presidente da República, têm uma leitura como se as regras de proteção fossem impeditivo de um padrão de desenvolvimento, de crescimento econômico", avaliou.

