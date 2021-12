Alunos simulam crime para trabalho e polícia é acionada

Um trabalho escolar virou assunto de polícia em Divinópolis, em Minas Gerais. Isso porque os estudantes resolveram simular um assalto para produzir um filme que seria apresentado na escola. Para isso, eles combinaram a ação com a dona de uma papelaria.

O problema é que eles invadiram o comércio com os rostos cobertos por toucas e com armas de brinquedo. A simulação ficou tão real que um vizinho da papelaria acreditou no assalto e chamou a polícia.

Até os PMs que foram ao local chegaram a acreditar que o crime era real e só aceitaram a versão da simulação depois de falar com a direção da Escola Estadual Antônio de Castro Pereira e com os pais dos alunos.

A direção confirmou que os estudantes estavam produzindo um filme para a disciplina de língua portuguesa com o tema livre, mas a entidade disse que não sabia que os estudantes simulariam um crime.

Policiais militares se reuniram com a direção do colégio, os pais e os alunos e falam sobre o perigo de simular um crime, já que uma interpretação errada pode levar a um final trágico.

