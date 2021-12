Alunos brasileiros podem ter bolsas de estudo pagas por Rihanna

A cantora Rihanna anunciou uma iniciativa global para custear os estudos de alunos que já entraram em uma universidade norte-americana. O programa vale para estudantes do Brasil, Barbados, Cuba, Haiti, Guiana, Jamaica e Estados Unidos.

A quantidade de beneficiados pelo projeto é variável e dependerá da demanda, mas a intenção é incluir o maior número possível de jovens. As bolsas de estudo vão variar entre US$ 5 mil e US$ 50 mil, e podem ser renovadas por até três anos ou até a conclusão do curso.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de junho por meio do site da Fundação Clara Lionel, criada por Rihanna em homenagem a seus avós, Clara e Lionel Braithwaite. O resultado será divulgado em agosto.

