Aluguel de bicicletas elétricas chegam ao Brasil em 2019

A empresa de transportes Uber em parceria com a startup 'Jump' irão implementar no Brasil o serviço de compartilhamento de bicicletas elétricas. A novidade chega em 2019 no Brasil e o país será o primeiro da América Latina a testar a novidade. A Uber ainda não divulgou em quais estados brasileiros os serviços serão disponibilizados.

O compartilhamento de bicicletas elétricas em centros urbanos já se tornaram tendência tanto que, em agosto deste ano, a startup brasileira 'Yellow' implementou em São Paulo o serviço de aluguel de bicicletas sem estação, onde as bikes podem ser adquiridas em qualquer ponto da cidade.

A Uber adquiriu a startup Jump em abril por um valor aproximado de US$ 100 milhões. A obtenção faz parte de um projeto da empresa em lançar diferentes opções de mobilidade urbana, como o recente lançamento do Uber Air.

