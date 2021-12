Alto escalão do exército se reúne para sugerir nomes pro Ministério da Defesa

Com a mudança no ministério da Defesa e a saída de Fernando Azevedo e Silva para entrada de Braga Netto, ex-titular da Casa Civil, o alto escalão do Exército está se reunindo para discutir prováveis nomes para ocupar o comando no lugar de Edson Leal Pujol, que pediu demissão da pasta nesta segunda-feira, 29.

A ideia é montar uma lista com candidatos, atuais generais quatro estrelas, para submetê-la o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido). Entre os mais cotados estão os nomes de Marco Antônio Freire Gomes, José Luiz Freitas, Marcos Antonio Amaro dos Santos e Paulo Sérgio, conforme reportagem de O Globo.

Freitas se formou na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) em 1979 e seria o mais indicado na linha de que antiguidade é posto, como mais antigo no Exército. Segundo colunista d'O Globo, Malu Gaspar, ele, porém, não estaria em primeiro lugar na preferência de Bolsonaro, que tem expressado apreço pela nomeação de Marco Antônio Freire Gomes, atual Comandante Militar do Nordeste.

