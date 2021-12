Alpinista morre e outro fica preso após deslizamento de pedra em Santa Catarina

Um alpinista morreu e outro ficou preso a uma altura de 200 metros após um deslizamento de pedra na localidade de Cânion Espraiado, na Serra de Santa Catarina, no último domingo, 11.

De acordo com o relato do sobrevivente aos socorristas que realizaram o resgate, uma pedra deslizou no momento em que eles escalavam o cânion, e atingiu o empresário Lucas Zorzi, 39 anos, na cabeça.

Com o impacto, o homem ficou desacordado a 200 m de altura durante seis horas até o regaste ser feito por policiais militares com a ajuda de um helicóptero. Lucas foi socorrido para o hospital de Lages mas já chegou sem vida ao local.

Por ser uma área de difícil acesso, o resgate precisou ser feito de forma individual. O segundo alpinista, de nome não divulgado, tinha apenas alguns arranhões e também foi encaminhado para o hospital de Lages.

Em nota, a empresa Mill Indústria de Serras, na qual Lucas era diretor, lamentou o óbito do empresário. "O falecimento prematuro interrompe tragicamente uma trajetória marcada pelo espírito aventureiro, por vitórias e conquistas, deixando um grande legado de empreendedorismo e dedicação que servirão de exemplo para as futuras gerações".

adblock ativo