Alfredo Sirkis morre aos 69 anos em acidente de carro no RJ

Ambientalista, político, jornalista e escritor, Alfredo Sirkis morreu nesta sexta-feira, 10, por volta das 13h50, em um acidente de carro, na Baixada Fluminense. De acordo com informações do G1, Sirkis tinha 69 anos e morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal informou que Sirkis estava sozinho no veículo e seguia em direção à Via Dutra, quando saiu da pista, bateu em um poste e capotou. Ele estava a caminho de um sítio em Morro Azul, perto de Vassouras, para visitar a mãe de 96 anos, em isolamento social por causa da pandemia. Segundo o site, ele é filho único e costumava fazer o trajeto com frequência.

Sirkis deixa dois filhos.

