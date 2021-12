Alexandre Garcia é cotado para cargo de porta-voz do governo Bolsonaro

O jornalista e ex-apresentador da Rede Globo, Alexandre Garcia, 78, é o nome mais cotado para assumir a função de porta-voz do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Durante a posse, ocorrida ontem, 1, em Brasília, o comunicador circulou livremente e posou para diversas fotos com ministros e figuras ligadas a Bolsonaro, como o vice-presidente, General Mourão (PRTB), e o ministro da Justiça, Sérgio Moro.

De acordo com o novo secretário de Comunicação Social do Planalto, Floriano Barbosa, o jornalista já vem sendo sondado para o cargo. “Estou disposto a pagar o passe que for”, afirmou Barbosa em entrevista. Alexandre deixou a Rede Globo no último dia 28 de dezembro, por decisão própria.

Hoje no Palácio do Planalto. pic.twitter.com/6GKTXsvBGT — Alexandre Garcia (@alexandregarcia) 1 de janeiro de 2019

Hélio Negão só fica atrás de Bolsonaro. Comigo fica ao lado, o simpático federal mais votado no Rio. pic.twitter.com/irbX6zQPKo — Alexandre Garcia (@alexandregarcia) 2 de janeiro de 2019

O vice Mourão já vai assumir a Presidência na segunda quinzena deste mês, quando Bolsonaro for a Davos, Suíça, para o Fórum Econômico. Em seguida o Presidente vai ser operado em São Paulo. pic.twitter.com/GCIqXrFpoF — Alexandre Garcia (@alexandregarcia) 2 de janeiro de 2019

