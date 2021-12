Alexandre Frota quer impeachment de Bolsonaro: "não tenho medo de você"

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) quer entrar com um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, depois que o chefe do Palácio do Planalto compartilhou um vídeo com convocação de um ato contra o Congresso Nacional.

Para o parlamentar, o gesto foi uma incitação da população contra o Legislativo e o Judiciário.

De acordo com o colunista Guilherme Amado, da revista Época, o deputado já pediu que os advogados providenciem os argumentos para embasamento do pedido contra o ex-aliado.

"Bolsonaro prometeu que sempre lutaria pela democracia. Mentiroso. Ele está abrindo uma crise institucional”, afirmou.

No Twitter, o legislador elevou o tom das críticas: "Vou defender o Congresso, vou defender a democracia que jurei defender. E não tenho medo de você, Bolsonaro. Vai ter que me prender e me matar. Mas vou estar ao lado da democracia".

