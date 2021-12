Alexandre de Moraes é xingado em bar, segurança ouve e caso termina na delegacia

Seguranças do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, flagraram pessoas proferindo ofensas contra ele em um bar no Clube Pinheiros, em São Paulo, na madrugada da sexta-feira, 03. O ministro não estava no local, mas é frequentados assíduo.

Segundo o boletim de ocorrência, quatro pessoas xingaram o ministro de "advogado do PCC", "filho da puta", "careca ladrão", além de "vamos fechar o STF".

O segurança acionou a direção do estabelecimento e pediu que tomasse providências. Entretanto, momentos depois, os gritos voltaram a ser proferidos, incomodando, inclusive, a vizinhança, incluindo o ministro, que mora próximo ao local.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o indivíduo identificado como o que proferiu os gritos à Delegacia.

Ele afirmou que estava no local assistindo a um jogo de futebol e havia outras pessoas xingando o ministro, mas negou que o próprio também xingara e disse que não conhecia as outras pessoas.

adblock ativo