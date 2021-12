Além de paz, papa Francisco pede vacina durante mensagem de Páscoa

O papa Francisco celebrou à Santa Missa na manhã deste domingo, 4, na Basílica do Vaticano. Durante o ato religioso, o pontíficie, na mensagem de Páscoa, falou sobre a pandemia da Covid-19 e as guerras que prevalecem em alguns países

“A pandemia está ainda em pleno desenvolvimento; a crise social e econômica é muito pesada, especialmente para os mais pobres; apesar disso – e é escandaloso –, não cessam os conflitos armados e reforçam-se os arsenais militares”, disse o papa, de acordo com o Vatican News.

“Um instrumento essencial nesta luta, são as vacinas. Por isso, exorta toda a comunidade internacional a um empenho comum para superar os atrasos na distribuição das doses e facilitar a sua partilha, especialmente com os países mais pobres”, falousobre o combate à Covid-19.

Em lockdown, a celebração contou com a presença de apenas alguns fiéis, que pelo segundo ano seguido não puderam comparecer à solenidade por conta do avanço do vírus.

Francisco também lembrou dos doentes da pandemia, quem perdeu um ente querido, dos desempregados, e dos médicos e enfermeiros. Segundo ele, cristo ressuscitado é esperança para essas pessoas.

Para a autoridade espiritual, a pandemia causou o aumento das guerras no mundo, e consequentemente, aumentou a pobreza. “No mundo, há ainda demasiadas guerras, demasiada violência! O Senhor, que é a nossa paz, nos ajude a vencer a mentalidade da guerra”, foi o clamor do Papa.

Dentre os países que sofrem com guerras, o pontífice lembrou de Myanmar: “Que se empenham pela democracia”, disse. E do Iraque, nação que visitou recentemente: “Rezo a fim de continuar o caminho de pacificação”.

