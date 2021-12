Aids: cresce 29% número de pessoas em tratamento no País

O número de pessoas em tratamento de aids no Brasil cresceu 29% em 2014, quando comparado com o ano anterior. De janeiro a outubro, 61.221 iniciaram a terapia para controlar o HIV, de acordo com dados divulgados na tarde desta segunda-feira, dia 1º, pelo Ministério da Saúde.

O crescimento é reflexo da mudança no protocolo, anunciada em dezembro de 2013. Até então, o tratamento era iniciado apenas a partir de uma determinada fase da doença, de acordo com as taxas de vírus circulante no organismo e comprometimento do sistema imunológico. Atualmente, a terapia pode ser iniciada assim que o diagnóstico do HIV é realizado, desde que esse seja a vontade do paciente.

A mudança na estratégia segue uma tendência internacional. O início precoce do tratamento é considerado um mecanismo importante na contenção dos números da epidemia. Isso porque, quanto menor o nível de HIV circulante no organismo, menor o risco de se transmitir a doença no caso de relações sexuais desprotegidas. A estimativa do governo é a de que atualmente 734 mil pessoas vivem com HIV e aids no Brasil. Desse total, 80% já receberam o diagnóstico.

adblock ativo