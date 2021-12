Água Para Todos do Ceará recebe R$ 35 milhões do governo

O Ministério da Integração Nacional e o governo do Ceará liberam nesta segunda, 2, projetos para instalação de 160 sistemas de abastecimento de água em 60 municípios do estado. Serão investidos R$ 35 milhões por meio do programa Água para Todos, que irão beneficiar 7.349 famílias.

As ações têm como objetivo amenizar o problema da estiagem no Nordeste brasileiro. Segundo o governo, a expectativa é que as obras se iniciem no primeiro semestre de 2014. Estão programadas as instalações de 1.808 sistemas de abastecimento no Ceará.

O programa Água Para Todos é uma das principais ações do Plano Brasil sem Miséria, e é coordenado pelo Ministério da Integração Nacional. O objetivo é universalizar o acesso à água, para consumo humano e atividades produtivas. A meta do programa é beneficiar 750 mil famílias com a implantação de cisternas e entregar 6 mil sistemas coletivos de abastecimento, até 2014, principalmente no Semiárido brasileiro.

A implementação do Água para Todos é feita por meio da instalação de cisternas de consumo, cisternas de produção, sistemas coletivos de abastecimento de água, concessão de kits de irrigação e construção de pequenas barragens. Até o momento, com o apoio de outros parceiros, o Água Para Todos já instalou 425 mil cisternas. Um total de 104 mil cisternas, 231 sistemas coletivos de abastecimento, 647 kits de irrigação, 392 barreiros e 155 poços foram viabilizados pelo Ministério da Integração Nacional.

