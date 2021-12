Agente é preso ao tentar levar celulares para presidiário

Um agente penitenciário foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 12, ao tentar entrar com dois aparelhos celulares escondidos em sanduíches na Penitenciária Central do Paraná, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do estado.

Os aparelhos foram descobertos por outro agente de plantão que fazia a revista dos servidores na portaria de entrada da unidade, durante a troca de plantão. Ao notar que os sanduíches apresentavam uma consistência anormal, o servidor solicitou apoio e abriu o lanche que estava envolvido em papel filme.

Dentro do lanche, foram encontrados dois aparelhos de telefone celular. A Polícia Militar (PM) foi acionada e encaminhou o agente à Delegacia de Polícia de Piraquara.

A pena para este tipo de crime é de três meses a um ano de prisão. O servidor vai responder um processo administrativo interno e pode ser exonerado do serviço público.

