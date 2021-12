Agendamento da Previdência será retomado neste sábado

O agendamento dos serviços previdenciários, realizado por meio da central de teleatendimento 135 e pelo site da Previdência, ficará indisponível entre as 22h desta sexta-feira, 7, até das 12h deste sábado, 8.

Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a indisponibilidade do agendamento, programada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), é parte do processo de modernização dos sistemas informatizados. O retorno normalizado do serviço de agendamento está previsto para sábado, 8, após as 12h, informou o INSS.

