Agências dos correios são fechadas em 14 estados

Agências dos Correios iniciaram o encerramento de suas atividades em 41 agências de 14 estados do país, a partir desta terça-feira, 16. Em Salvador foram encerradas as atividades das agências da Baixa dos Sapateiro e do Aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães. Já no interior do estado, a agência Malhados em Ilhéus também fechou.

De acordo com a empresa, para atender a população, os clientes podem se dirigir à agência Central Salvador na Praça da Inglaterra, no bairro do Comércio, que está localizada a menos de 2km da agência da Baixa dos Sapateiros. A unidade Terminal de Cargas do Aeroporto de Salvador, na Praça Gago Coutinho, em São Cristóvão pode ser uma alternativa pós fechamento da agência do Aeroporto e ainda a agência Ilhéus, na avenida na avenida Marquês de Paranaguá, Centro da cidade de Ilhéus.

Serão fechadas agências nos estados do Amazonas, da Bahia, do Ceará, do Espírito Santo, de Goiás, do Piauí, de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso, do Pará, do Piauí, do Rio de Janeiro, de Roraima, do Rio Grande do Sul e de São Paulo.

O fechamento das unidades faz parte do processo de remodelagem da rede de atendimento dos Correios, que prevê a substituição gradativa de unidades convencionais por modelos diferenciados e mais adequados às necessidades dos clientes. Os funcionários das unidades fechadas não deverão ser demitidos.

Ainda de acordo com a empresa, o objetivo é ampliar os pontos de atendimento de 12 mil para 15 mil, em todo o Brasil.

