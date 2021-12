Agências bancárias estarão fechadas na sexta-feira

As agências bancárias de todo o Brasil estarão abertas, em horário normal, nesta quinta-feira, 24, véspera da Sexta-feira da Paixão. No feriado religioso, permanecerão fechadas.

As contas de água, luz, telefone e carnês com vencimento marcado para o dia 25 poderão ser pagas na próxima segunda-feira, sem incidência de multa. Alguns tributos estão com data ajustada ao calendário de feriados (federal, estaduais e municipais).

Na sexta-feira será possível utilizar os canais alternativos de atendimento para fazer algumas operações bancárias, como caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking e banco por telefone.

Para garantir o pagamento das contas, os clientes podem também agendar a operação nos bancos ou pagá-las (aquelas que têm código de barras) nos caixas automáticos, localizados em diversos pontos como shoppings e supermercados.

