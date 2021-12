Aeroportos brasileiros começam campanha pelo fim da violência contra a mulher

A partir desta quinta-feira, 24, os 60 aeroportos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) vão contar com avisos sonoros e material informativo para alertar os usuários sobre a importância do combate à violência contra as mulheres. As ações vão até o dia 30 de novembro e fazem parte da campanha “A verdade Dói”.

Segundo dados da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Justiça, a cada 2 minutos, cinco mulheres são agredidas fisicamente no país.

O objetivo da campanha, de acordo com a Infraero, “é informar o público sobre a gravidade da realidade enfrentada pelas mulheres” e mobilizar a sociedade por um país mais seguro para elas.

No Dia Internacional da Não-Violência Contra a Mulher, criado pelas Nações Unidas (ONU) em 1999 e celebrado no dia 25 de novembro, desfiles de mulheres brancas, negras, jovens e idosas nos aeroportos de Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ) vão lembrar os passageiros que a violência de gênero não faz distinção de raça, cor ou nível social.

As empresas aéreas Avianca Brasil, Azul Linhas Aéreas Brasileiras e Gol aderiram à campanha e vão falar sobre o tema com os clientes durante os voos.

O governo federal mantém uma central gratuita para recebimento de denúncias de casos de violência contra a mulher, o Ligue 180.

