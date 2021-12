Aeroporto de Guarulhos retoma rotina após furto de combustível

Após o furto de querosene de avião, ocorrido no começo da semana, a concessionária do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, GRU Airport, pediu para as companhias aéreas não encherem o tanque das aeronaves em Cumbica temporariamente.

A GRU Airport comunicou as companhias que levou mais de 24 horas de buscas até a identificação do problema, com duas suspensões no abastecimento. O furto gerou atrasos e redirecionamento de voos, especialmente internacionais.

“Solicito a todas as empresas que abasteçam suas aeronaves com destino a Guarulhos na capacidade máxima em suas origens, de forma a abastecer o mínimo após o pouso em Guarulhos", escreveu Miguel Dau, diretor de operações da GRU Airport.

Segundo a Transpetro, responsável pelo fornecimento, o furto foi constatado na madrugada de domingo (25). “Equipes da companhia imediatamente foram mobilizadas e certificaram que não houve vazamento”, segundo a nota da empresa, a qual afirma que o fluxo de combustível para o aeroporto foi reestabelecido ainda na manhã do mesmo dia. Ainda assim, quatro voos da Latam foram cancelados e três voos da Gol saindo de Guarulhos com destino ao Nordeste sofreram atrasos.

Viajar com o tanque levando mais combustível que o necessário possui um custo maior, pois a aeronave fica mais pesada, e precisa consumir ainda mais combustível. O ideal seria abastecer só o necessário em cada parada, liberando peso adicional para levar outro tipo de carga.

O oleoduto teria o suficiente para manter o consumo normal de Cumbica até segunda, e o procedimento de abastecimento na origem evitaria o consumo de combustível em Guarulhos, aumentando a autonomia. O furto foi registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos (Demacro). Nesta quarta-feira, a GRU AirPort informou que toda a operação está normalizada.

