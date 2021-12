Aeronave que caiu em Santos era um jato, diz FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou nesta quarta-feira, 13, que a aeronave que caiu no bairro do Boqueirão, em Santos, por volta das 10 horas, havia decolado do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao Guarujá, no litoral paulista. Era um Cessna 560XL, jato de pequeno porte, prefixo PR-AFA.

Segundo a FAB, quando se preparava para o pouso, o avião arremeteu devido ao mau tempo. "Em seguida, o controle de tráfego aéreo perdeu contato com a aeronave", diz a nota. A Aeronáutica já deu início às investigações para apurar as causas do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, há ao menos 10 vítimas, mas não há detalhes sobre a gravidade dos feridos, que foram encaminhadas para atendimento na Santa Casa de Misericórdia de Santos. Toda a área da rua Alexandre Herculano, próxima ao Canal 3 (Avendia Washington Luís), encontra-se isolada e o trânsito na região está congestionado, uma vez que muitas pessoas tentam chegar ao local.

Há um forte cheiro de gás no local e, os Bombeiros temem eventuais explosões. A área é residencial. Três veículos teriam sido atingidos pela aeronave.

