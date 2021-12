Aeronautas prometem greve dia 20

O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), divulgou nesta terça-feira, 17, que a partir das 6h do dia 20, pilotos, copilotos e comissários de voo, prometem iniciar uma greve. Ação é tomada devido ao impasse criado pelas empresas aéreas representadas pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA) que mantêm a proposta de não concessão de qualquer aumento salarial que represente um ganho real para a categoria, produtividade e outras vantagens pedidas pelos aeronautas na pauta de reivindicação e nas reuniões de negociação coletiva que foram realizadas, informou o SNA.

De acordo com sindicato ele está aberto a uma nova rodada de negociação com o SNEA até esta quarta-feira, 18. E já definiu previamente as condições necessárias para o cumprimento integral do disposto da Lei 7783/89, art. 11, isto é, a garantia de 20% do efetivo da categoria em atividade.

A reportagem tentou contato com a assessoria regional da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) mas obteve sucesso.

adblock ativo